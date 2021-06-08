Число нелегалов, задержанных на южной границе США, стало рекордным за 15 лет - портал

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число нелегальных мигрантов, которые пытаются пересечь границу США и Мексики, стало рекордным в этом финансовом году (начинается в США 1 октября - прим. ТАСС) за последние 15 лет. Об этом сообщил в понедельник новостной портал "Аксиос" со ссылкой на данные американской Службы таможенного и пограничного контроля.

Отмечается, что с 1 октября по 31 мая сотрудники погранслужбы задержали почти 900 тыс. человек. Только в мае задержанных оказалось более 170 тыс., при этом некоторые из них предпринимали несколько попыток проникнуть в США.

Большинство нелегальных мигрантов составляют мексиканцы - свыше 40%, отмечает "Аксиос". Многие являются выходцами из Гватемалы, Гондураса и Сальвадора. Среди задержанных на границе есть и мигранты из отдаленных от США стран, в частности из Эквадора, Венесуэлы и Бразилии. Как указывает портал, американские власти задержали почти 32 тыс. эквадорцев и около 20 тыс. бразильцев.

Во время визита в Гватемалу в понедельник вице- президент США Камала Харрис уделила проблеме нелегальной миграции особое внимание. На совместной пресс-конференции с президентом центральноамериканской республики Алехандро Джамматтеи она заявила, что США продолжат обеспечивать безопасность своих границ и будут противодействовать нелегальной миграции.

В марте президент США Джо Байден возложил на Харрис обязанности по решению миграционных проблем в стране, ставших, по мнению местных СМИ, главной "головной болью" новой администрации.