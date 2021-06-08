В России выявили 9 977 заразившихся коронавирусом за сутки

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 977, это максимальный показатель с 14 марта. Общее количество инфицированных увеличилось до 5 145 843, сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,19%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 8 883. Всего уже выздоровели 4 752 085 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 92,4% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 379 против 330 днем ранее. Всего от инфекции умерли 124 496 пациентов. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 2,42%, следует из данных штаба.