Госдума осудила проект о непризнании русских коренным народом Украины

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на заседании во вторник приняла проект заявления об осуждении законопроекта президента Украины Владимира Зеленского, согласно которому русские не могут считаться коренным народом страны.

"Государственная дума рассматривает внесенный президентом Украины законопроект как оскорбление исторической памяти, новую попытку вбить клин между украинским, русским и другими коренными народами Украины", - говорится в тексте.

Кроме того, депутаты подтвердили все сделанные ранее палатой "заявления о пагубности национальной политики властей Украины, продолжающих подрывать основы собственной конституции, законы и международные обязательства Украины".