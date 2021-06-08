МИД КНР подтвердил намерение Китая принять закон о контрмерах в ответ на санкции Запада

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти рассматривают возможность принятия законопроекта о контрмерах в ответ на санкции США и других западных стран. Об этом сообщил во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Отдельные страны Запада под различными предлогами пытаются оклеветать Китай и оказать на него давление, - заявил он на регулярном брифинге. - Вчера представитель канцелярии комитета по юридическим вопросам Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламент) проинформировал о рассмотрении подобного законопроекта".