Большинство украинцев против выдвижения Зеленского на второй президентский срок - опрос

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство украинских граждан высказалось против того, чтобы действующий президент Украины Владимир Зеленский выдвигал свою кандидатуру на второй срок. Об этом свидетельствуют обнародованные во вторник результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

По данным исследования, 37% респондентов поддержали идею баллотирования Зеленского на второй пятилетний срок, тогда как против этого высказались 54,5% опрошенных.

При этом, согласно опросу, если бы выборы президента Украины проходили сейчас, то Зеленский получил бы поддержку 27,3% украинцев среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. В то же время в середине апреля за него планировали голосовать 31,4% опрошенных.

Сам Зеленский на пресс-конференции 20 мая сказал, что преждевременно говорить о том, будет ли он баллотироваться на второй срок, однако это решение будет зависеть от отношения к нему в обществе.

Зеленский был избран президентом Украины в 2019 г. Во втором туре за него проголосовали 73,2 процента избирателей. Пик доверия к Зеленскому на посту президента, согласно данным социологов, был в сентябре 2019 года - 75 процентов, с тех пор его поддержка падает.

КМИС провел опрос 27 мая - 1 июня 2021 года по всей Украине методом телефонных интервью с использованием компьютера среди 2 000 респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.