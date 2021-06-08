0
0
144
НОВОСТИ

Большинство украинцев против выдвижения Зеленского на второй президентский срок - опрос

12:32 08.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство украинских граждан высказалось против того, чтобы действующий президент Украины Владимир Зеленский выдвигал свою кандидатуру на второй срок. Об этом свидетельствуют обнародованные во вторник результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

По данным исследования, 37% респондентов поддержали идею баллотирования Зеленского на второй пятилетний срок, тогда как против этого высказались 54,5% опрошенных.

При этом, согласно опросу, если бы выборы президента Украины проходили сейчас, то Зеленский получил бы поддержку 27,3% украинцев среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. В то же время в середине апреля за него планировали голосовать 31,4% опрошенных.

Сам Зеленский на пресс-конференции 20 мая сказал, что преждевременно говорить о том, будет ли он баллотироваться на второй срок, однако это решение будет зависеть от отношения к нему в обществе.

Зеленский был избран президентом Украины в 2019 г. Во втором туре за него проголосовали 73,2 процента избирателей. Пик доверия к Зеленскому на посту президента, согласно данным социологов, был в сентябре 2019 года - 75 процентов, с тех пор его поддержка падает.

КМИС провел опрос 27 мая - 1 июня 2021 года по всей Украине методом телефонных интервью с использованием компьютера среди 2 000 респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:40 07.06.2021
Стартовала продажа билетов на форум «Армия-2021»
0
154
10:29 05.06.2021
Арендованная Индией атомная подлодка возвращается в Россию - СМИ
0
447
09:16 05.06.2021
Путин: Мы не собираемся никого пугать нашими новыми системами оружия
0
445
22:40 04.06.2021
Спецназ США на учениях в Болгарии по ошибке захватил маслозавод вместо авиабазы - BBC
0
467
13:32 03.06.2021
В России похитили военный комплекс весом 72 тонны - СМИ
0
652
20:10 02.06.2021
Эксперты из Германии подсчитали американские ядерные авиабомбы в Европе и Турции
0
684
09:20 02.06.2021
В Судане заявили о намерении пересмотреть соглашение с Россией по морской базе
0
717
23:30 01.06.2021
Пентагон изучает ситуацию с вероятной утечкой данных о ядерном оружии США в Европе
0
730
18:00 01.06.2021
«Курганмашзавод» оказал техподдержку в проведении всеармейского конкурса «Суворовский натиск»
0
737
13:05 31.05.2021
В ЗВО создадут до 20 новых соединений и воинских частей в ответ на действия НАТО - Шойгу
0
882

Возврат к списку