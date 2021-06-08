«Мосволонтер» организовал стажировку для представителей добровольческих объединений из регионов — Сергунина

12:04

Руководители волонтерских объединений из 14 регионов РФ участвуют в серии встреч и мастер-классов, которые 7-12 июня проводит ресурсный центр «Мосволонтер». Как отмечает заместитель мэра Наталья Сергунина, московские добровольцы расскажут коллегам о столичных социально ориентированных проектах и лучших специальных практиках. «На протяжении недели участников стажировки ждет специальная программа, посвященная культурному, спортивному, событийному и другим направлениям добровольчества», - отмечает заместитель мэра. Участники стажировки смогут познакомиться с работой столичных волонтеров-медиков, представители экологических организаций расскажут гостям о своих мероприятиях и об опыте организации сбора пластика, макулатуры, одежды и обуви для вторичной переработки. В стажировке участвуют 18 представителей волонтерских организаций из Алтайского, Краснодарского, Красноярского краев, Амурской, Вологодской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Московской, Самарской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областей и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Кроме того, будет проведена интерактивная игра, рассчитанная на работу в команде, и состоятся встречи с представителями московского комитета общественных связей и молодежной политики, на которых планируют обсудить меры поддержки гражданских инициатив в Москве и других городах. В свободное время гости смогут побывать на обзорных экскурсиях по мегаполису и выставке некоммерческих организаций столицы.

Напомним, стажировка проходит в рамках программы мобильности добровольцев Ассоциации волонтерских центров, в которой в 2019-2020-х годах участвовали более 5000 человек из 84 субъектов РФ.