Неизвестный из пневматики обстрелял двоих подростков под Волгоградом и скрылся

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неизвестный мужчина в Волгоградской области, предположительно из пневматического оружия, обстрелял двух подростков и скрылся. Дети получили не угрожающие жизни ранения, сообщили журналистам в пресс- службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

"8 июня около 10:45 мск в дежурную часть УМВД России по Волжскому поступило сообщение о том, что на пересечении улиц Энтузиастов и Калинина в поселке Краснооктябрьский города Волжского неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов, предположительно из пневматического оружия, по двум подросткам, после чего скрылся. Угрозы жизни ранения не представляют", - сказали в пресс-службе.