Неизвестный из пневматики обстрелял двоих подростков под Волгоградом и скрылся
13:00 08.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Неизвестный мужчина в Волгоградской области, предположительно из пневматического оружия, обстрелял двух подростков и скрылся. Дети получили не угрожающие жизни ранения, сообщили журналистам в пресс- службе ГУ МВД России по Волгоградской области.
"8 июня около 10:45 мск в дежурную часть УМВД России по Волжскому поступило сообщение о том, что на пересечении улиц Энтузиастов и Калинина в поселке Краснооктябрьский города Волжского неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов, предположительно из пневматического оружия, по двум подросткам, после чего скрылся. Угрозы жизни ранения не представляют", - сказали в пресс-службе.
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