Сотрудников российских судов обяжут носить форму - законопроект

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудников аппаратов судов обяжут носить служебную форму на работе. Соответствующий законопроект одобрил во вторник Пленум Верховного суда России для внесения в Госдуму.

Законопроект предполагает дополнение законов о судах общей юрисдикции, арбитражных и военных судах, а также о Верховном суде нормой о том, что "ношение служебного обмундирования обязательно при исполнении служебных обязанностей работниками аппарата <…> суда <…> (помощник судьи, секретарь судебного заседания), участвующими в судебных заседаниях, а также осуществляющими непосредственное взаимодействие с гражданами и представителями организаций". Кроме того, председатель каждого суда будет вправе определить "иные случаи обязательности ношения служебного обмундирования работниками суда".

Причиной появления законопроекта стала проверка Счетной палаты РФ расходов на мантии и служебное обмундирование судьям и работникам аппаратов судов, на которые по постановлению правительства от 1994 года ежегодно выделяются бюджетные средства. Согласно опубликованному в 2018 году отчету Счетной палаты, в судебной системе нет единых требований к моделям, тканям костюмов и порядку их приобретения и пошива, а также отсутствуют обязательные для всех судов правила ношения служебного обмундирования. В результате, по оценке Счетной палаты, с 2014 года по первое полугодие 2017 года до 45% бюджетных средств, выделенных на приобретение служебного обмундирования для судей и сотрудников аппарата судов, было потрачено на другие цели (порядка 80 млн рублей). Нарекания Счетной палаты были и по расходованию средств на служебное обмундирование - по оценке аудиторов, отдельные предметы обмундирования закупаются в судебной системе по ценам в 2-3 раза выше стоимости аналогичных вещей, приобретаемых судебными приставами и прокурорами.

Законопроект предусматривает, что нормы обеспечения служебным обмундированием имеющих классные чины работников аппаратов судов и порядок его ношения будут утверждаться Судебным департаментом по согласованию с Советом судей РФ, а для работников Верховного и Конституционного судов - их председателями. Они же будут утверждать и техническое описание образцов служебного обмундирования по согласованию с Советом судей и Геральдическим советом при президенте РФ.

"Ношение работниками аппаратов судов судебной системы Российской Федерации служебного обмундирования будет способствовать установлению их статуса как работников судебной системы и повышению уровня доверия к суду", - подчеркнули в Верховном суде. Законопроект позволит унифицировать внешний вид работников аппаратов судов, установить единый порядок описания служебного обмундирования, правил приобретения и пошива. Согласно действующему постановлению правительства от 1994 года, форма сотрудников суда похожа на прокурорскую - пиджак синего цвета с пуговицами из желтого металла с изображением герба РФ, брюки или юбка, белая и светло-синяя блузка, черный галстук и черные закрытые туфли. Точно такая же форменная одежда полагается судьям.