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СК установил причастность двух напавших на новосибирских полицейских к иным преступлениям

13:20 08.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следственный комитет установил причастность двух обвиняемых в нападении на полицейских в Новосибирской области к другим преступлениям. Об этом журналистам сообщила во вторник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"В рамках расследования уголовного дела о происшествии в Новосибирской области [где при задержании нарушителя полицейский случайно выстрелил ему в голову] получены данные о причастности обвиняемых Илькина Исмаилова и Руслана Курбанова к совершению в октябре 2020 года в Новосибирске хулиганства и грабежа", - сказала она.

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