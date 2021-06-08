СК установил причастность двух напавших на новосибирских полицейских к иным преступлениям
13:20 08.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следственный комитет установил причастность двух обвиняемых в нападении на полицейских в Новосибирской области к другим преступлениям. Об этом журналистам сообщила во вторник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"В рамках расследования уголовного дела о происшествии в Новосибирской области [где при задержании нарушителя полицейский случайно выстрелил ему в голову] получены данные о причастности обвиняемых Илькина Исмаилова и Руслана Курбанова к совершению в октябре 2020 года в Новосибирске хулиганства и грабежа", - сказала она.
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