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Двустороннего договора с США по открытому небу не будет в любом случае - Рябков

14:00 08.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заключение договора между Россией и США, компенсирующего Договор по открытому небу (ДОН) нереально, двустороннего документа по этой тематике не будет в любом случае. Об этом заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам встречи с депутатами внутрифракционной группы Адальби Шхагошева в Госдуме.

"Я думаю, что это нереально, - сказал замминистра, отвечая на соответствующий вопрос. - Что будет дальше, вопрос отдельный, но двустороннего договора по этой тематике с Соединенными Штатами, я думаю, не будет в любом случае".

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