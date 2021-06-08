Двустороннего договора с США по открытому небу не будет в любом случае - Рябков
14:00 08.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заключение договора между Россией и США, компенсирующего Договор по открытому небу (ДОН) нереально, двустороннего документа по этой тематике не будет в любом случае. Об этом заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам встречи с депутатами внутрифракционной группы Адальби Шхагошева в Госдуме.
"Я думаю, что это нереально, - сказал замминистра, отвечая на соответствующий вопрос. - Что будет дальше, вопрос отдельный, но двустороннего договора по этой тематике с Соединенными Штатами, я думаю, не будет в любом случае".
Новости
- 15:00 08.06.2021
- Володин предложил закрепить в законе добровольность вакцинации от коронавируса
- 14:58 08.06.2021
- Петр Толстой и жители Выхино-Жулебино посадили 20 лип и рябин
- 14:32 08.06.2021
- Система соцзащиты в РФ должна стать более современной и адресной - Путин
- 14:12 08.06.2021
- В работе крупных мировых сайтов наблюдаются перебои
- 13:32 08.06.2021
- Госдума продлевает мораторий на отмену субсидирования платы услуг ЖКХ для должников
- 13:20 08.06.2021
- СК установил причастность двух напавших на новосибирских полицейских к иным преступлениям
- 13:05 08.06.2021
- Сотрудников российских судов обяжут носить форму - законопроект
- 13:00 08.06.2021
- Неизвестный из пневматики обстрелял двоих подростков под Волгоградом и скрылся
- 12:32 08.06.2021
- Большинство украинцев против выдвижения Зеленского на второй президентский срок - опрос
- 12:20 08.06.2021
- Лукашенко считает, что Белоруссия должна производить свое стрелковое оружие
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать