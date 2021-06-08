Двустороннего договора с США по открытому небу не будет в любом случае - Рябков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заключение договора между Россией и США, компенсирующего Договор по открытому небу (ДОН) нереально, двустороннего документа по этой тематике не будет в любом случае. Об этом заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам встречи с депутатами внутрифракционной группы Адальби Шхагошева в Госдуме.

"Я думаю, что это нереально, - сказал замминистра, отвечая на соответствующий вопрос. - Что будет дальше, вопрос отдельный, но двустороннего договора по этой тематике с Соединенными Штатами, я думаю, не будет в любом случае".