В работе крупных мировых сайтов наблюдаются перебои

14:12 Источник: Интерфакс

Перебои наблюдались во вторник в работе ряда крупных мировых сайтов, в том числе и ведущих СМИ.

В частности, проблемы возникали с сайтами Amazon и Reddit, а также с интернет-версиями крупных американских и британских СМИ, таких как телеканала CNN, газет New York Times, Guardian, Financial Times, Independent.

Не открывался и сайт британского правительства.

Данных о причине сбоя пока нет.