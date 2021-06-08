В работе крупных мировых сайтов наблюдаются перебои
14:12 08.06.2021 Источник: Интерфакс
Перебои наблюдались во вторник в работе ряда крупных мировых сайтов, в том числе и ведущих СМИ.
В частности, проблемы возникали с сайтами Amazon и Reddit, а также с интернет-версиями крупных американских и британских СМИ, таких как телеканала CNN, газет New York Times, Guardian, Financial Times, Independent.
Не открывался и сайт британского правительства.
Данных о причине сбоя пока нет.
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