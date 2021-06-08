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Володин предложил закрепить в законе добровольность вакцинации от коронавируса

15:00 08.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Законопроект о включении вакцинации от новой коронавирусной инфекции в национальный календарь профилактических прививок необходимо дополнить поправкой о добровольности вакцинации от COVID-19. Об этом во вторник заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Нам надо с вами обеспечить бесплатность прививки от коронавируса, ее доступность, раз. Второе, нам надо защитить одновременно с этим право граждан на добровольность. Вот давайте мы поручим комитету [Госдумы по охране здоровья] и попросим правительство найти решение этим двум вопросам, внести необходимые поправки, а мы их потом рассмотрим", - сказал Володин в ходе рассмотрения законопроекта в первом чтении.

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