Советник Джонсона по нацбезопасности находится в Москве для переговоров - посольство в РФ
15:12 08.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Стивен Лавгроув находится в Москве с однодневным рабочим визитом для переговоров с российскими коллегами. Об этом сообщил ТАСС во вторник в британском посольстве в Москве.
"Сэр Стивен Лавгроув, советник по национальной безопасности Великобритании, сегодня в Москве для того, чтобы встретиться со своими российскими коллегами и обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес. Очень важно поддержать каналы коммуникации между двумя странами открытыми", - сказал собеседник агентства.
"Визит рассчитан на один день", - добавили в посольстве.
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