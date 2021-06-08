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Советник Джонсона по нацбезопасности находится в Москве для переговоров - посольство в РФ

15:12 08.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Стивен Лавгроув находится в Москве с однодневным рабочим визитом для переговоров с российскими коллегами. Об этом сообщил ТАСС во вторник в британском посольстве в Москве.

"Сэр Стивен Лавгроув, советник по национальной безопасности Великобритании, сегодня в Москве для того, чтобы встретиться со своими российскими коллегами и обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес. Очень важно поддержать каналы коммуникации между двумя странами открытыми", - сказал собеседник агентства.

"Визит рассчитан на один день", - добавили в посольстве.

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