Земан пожелал белорусской оппозиции "победы в борьбе с последним европейским диктатором"
15:32 08.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Чехии Милош Земан принял во вторник находящуюся в республике по приглашению спикера Сената (верхней палаты парламента) страны Милоша Выстрчила Светлану Тихановскую - бывшего кандидата в президенты Белоруссии - и пожелал белорусской оппозиции "победы в борьбе с последним европейским диктатором". Об этом сообщил на своей странице в "Твиттере" официальный представитель Пражского града Иржи Овчачек.
"Президент Чехии Милош Земан приветствовал в Ланах (загородная резиденция президентов Чехии - прим. ТАСС) представителя белорусской оппозиции Светлану Тихановскую, - отмечается в сообщении. - Президент республики выразил Светлане Тихановской личную поддержку, поддержку [всей] Чехии и высоко оценил ее храбрость. Он пожелал оппозиции победы в борьбе с последним европейским диктатором (имеется в виду президент Белоруссии Александр Лукашенко - прим. ТАСС)".
Тихановская в воскресенье прибыла в Прагу. В понедельник она встретилась с руководителями чешского Сената. Во вторник ее примет премьер-министр республики Андрей Бабиш. В среду запланированы ее встречи с председателем нижней палаты парламента Радеком Вондрачеком и министром иностранных дел страны Якубом Кулганеком. В тот же день она выступит на заседании нижней палаты высшего законодательного органа Чехии.
В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал Лукашенко, получивший 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Тихановская, не признавшая результаты волеизъявления граждан и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста.
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