Россия отстает по производству мяса, молока и овощей на душу населения - комитет Госдумы

16:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Аграрный комитет Госдумы: Россия отстаёт по производству мяса, молока и овощей на душу населения. Вместе с тем, продуктовое эмбарго на некоторые иностранные продукты помогло обеспечить спрос внутри страны.

При этом в рамках импортозамещения необходимо увеличить производство красного мяса и молока в два раза, а фруктов и овощей — примерно в три раза. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин.

«У нас есть проблемы по производству красного мяса. Мы производили 4,3 млн тонн [в 90-х годах — прим. ГМ], сейчас всего 1,7 млн. Здесь есть задача, над которой мы работаем. Мы сегодня производим 30 млн тонн молока, когда производили 57 млн. Мы 94 кг нормы не добираем по потреблению молока на каждого жителя, также не добираем 48 кг фруктов и 40 кг овощей. Необходимо 100 кг фруктов на одного человека в год, нам надо 14,5 млн в год, производим мы около 4 млн. Каждый год закладываем 15-17 млн га [введение в севооборот – прим. ГМ], через 6-7 лет эту задачу можно решать, нам надо как минимум 150 тыс. гектар плодово-ягодных садов».

Кашин отметил, что для снижения цен на продукты необходимо «обуздать» торговые сети.

«Главная задача — навести порядок в ценообразовании, торговые сети жадничают, их наценки в три раза превышают цены единицы продукции, которые получают крестьяне. За зерно крестьянину, например, платят единицу, а за переработанное зерно в виде буханки хлеба, в три раза дороже. Нужно обуздать торговые сети, чтобы потребитель получал качественную по доступным ценам продукцию. Будет эмбарго или не будет, мы должны быть конкурентоспособными, производить не только на себя, но и на экспорт».

Сейчас Россия крупный экспортёр по производству пшеницы, масла семян, шоколада и конфет. Россия обеспечивает себя сахаром, производство мяса птицы увеличено в три раза, по сравнению с 90-ми годами, заключил Кашин.