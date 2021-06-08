Травмированные в Волжском подростки сами обстреляли друг друга из пневматики - ГУ МВД
16:32 08.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Информация о нападении неизвестного на подростков под Волгоградом не подтвердилась, дети стреляли друг в друга и снимали на камеру, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.
"Ранее изложенная ими информация о нападении на них неизвестного мужчины с пневматическим оружием не соответствует действительности. Травмы - ранения голени и предплечья - получены подростками в результате намеренных выстрелов, произведенных ими самостоятельно друг в друга из пневматической винтовки. Свои действия они снимали на камеру телефона", - сказали в пресс-службе.
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