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НОВОСТИ

От системы SWIFT Россию отключать не будут

18:30 08.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

SWIFT не собирается отключать Россию от системы, поскольку это будет всем не выгодно. Об этом сообщил исполнительный директор Российской национальной ассоциации СВИФТ (Россвифт) Роман Чернов в ходе выступления в Госдуме.

"Нас от SWIFT отключать не собираются. Почему? Очень просто - это никому не выгодно", - сказал он.

Также, выступая в Госдуме, о возможном отключении страны от системы SWIFT высказалась первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова. Так, по ее словам, регулятор пока не видит рисков реализации подобного сценария.

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