Спортсменов из Северной Кореи на Олимпиаде в Токио не будет - МОК
19:16 08.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил, что спортсмены из КНДР не выступят на Олимпиаде в Токио. Об этом во вторник на заседании исполкома МОК заявил представитель организации Марк Адамс.
"Исполком МОК призвал международные федерации незамедлительно перераспределить квоты КНДР для Олимпийских игр в Токио. Решение было принято с тем, чтобы соблюсти интересы тех спортсменов, кто стоит в очереди следом и больше не может ждать", - сказал Адамс.
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