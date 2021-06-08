Спортсменов из Северной Кореи на Олимпиаде в Токио не будет - МОК

19:16 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил, что спортсмены из КНДР не выступят на Олимпиаде в Токио. Об этом во вторник на заседании исполкома МОК заявил представитель организации Марк Адамс.

"Исполком МОК призвал международные федерации незамедлительно перераспределить квоты КНДР для Олимпийских игр в Токио. Решение было принято с тем, чтобы соблюсти интересы тех спортсменов, кто стоит в очереди следом и больше не может ждать", - сказал Адамс.