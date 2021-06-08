Облет Белоруссии может нести угрозу безопасности пассажиров - Замглавы МИД РФ
19:33 08.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Решение некоторых европейских компаний осуществлять перелеты в обход Белоруссии создает угрозу для пассажиров таких рейсов. Об этом заявил журналистам во вторник замглавы МИД РФ Александр Грушко в кулуарах форума "Примаковские чтения".
"Само решение некоторых европейских компаний облетать воздушное пространство Белоруссии создает угрозу для пассажиров, потому что это был налаженный маршрут, абсолютно безопасный. Сотни самолетов - тысячи даже, по- моему - каждый день пересекали воздушное пространство Белоруссии", - сказал он.
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