Облет Белоруссии может нести угрозу безопасности пассажиров - Замглавы МИД РФ

19:33 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение некоторых европейских компаний осуществлять перелеты в обход Белоруссии создает угрозу для пассажиров таких рейсов. Об этом заявил журналистам во вторник замглавы МИД РФ Александр Грушко в кулуарах форума "Примаковские чтения".

"Само решение некоторых европейских компаний облетать воздушное пространство Белоруссии создает угрозу для пассажиров, потому что это был налаженный маршрут, абсолютно безопасный. Сотни самолетов - тысячи даже, по- моему - каждый день пересекали воздушное пространство Белоруссии", - сказал он.