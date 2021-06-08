Зеленский назвал форму футболистов сборной Украины "умеющей шокировать"

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский оценил форму Украины для чемпионата Европы, на которой нанесен националистический лозунг и карта страны с Крымом. Глава государства назвал форму "умеющей шокировать".

"Новая форма сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать. На ней несколько важных символов, которые объединяют украинцев от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя", - написал он на своей официальной странице в "Инстаграм".