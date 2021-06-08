Совет ЕС "учтет", что Россия дала Белоруссии $500 млн - Боррель

21:45 Источник: Интерфакс

Лидеры стран Европейского союза на предстоящем саммите по отношениям с Россией учтут, что она поддерживает официальный Минск, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Я согласен со всеми вами, что перед нами диктатор. Я согласен со всеми вами, что он (Александр Лукашенко - ИФ) пользуется поддержкой России. Я согласен со всеми вами, что мы должны продолжать оказывать давление и использовать все наши возможности и инструменты для поддержки гражданского общества в Белоруссии", - сказал он, выступая во вторник на сессии Европарламента.

Боррель отметил, что Россия недавно возобновила грант в $500 млн Минску и что российская поддержка очень важна для Лукашенко.

"Совет Европейского союза учтет это, когда на предстоящем заседании будет обсуждать наши отношения с Россией", - сказал депутатам высокий представитель ЕС.