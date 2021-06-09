МГУ занял 78-е место в рейтинге лучших вузов планеты
23:15 08.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова занял 78-е место в рейтинге лучших вузов планеты, подготовленном британской компанией Quacquarelli Symonds ("Квакварелли Саймондс", QS), став единственным представителем России в топ-100. Об этом во вторник сообщила пресс-служба вуза.
Рейтинг QS World University Rankings 2022 опубликован 8 июня, в него вошли 48 российских вузов. В этом году список охватил 1,3 тыс. университетов из 97 стран против 1 тыс. годом ранее. Россия заняла четвертое место по представленности учебных заведений в рейтинге, уступив США (177 университетов), Великобритании (90) и Китаю (58).
"Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова занял в нем 78-е место, став лучшим российским вузом и единственным представителем в топ-100. Начиная с 2014 года МГУ улучшил свои показатели на 42 пункта", - говорится в сообщении. Годом ранее МГУ занимал 74-ю позицию.
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