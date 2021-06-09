Отравление угарным газом привело к гибели трех человек в рязанской больнице
09:00 09.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Причиной гибели людей на пожаре в больнице им. Н. А. Семашко в Рязани стало отравление угарным газом. Об этом ТАСС сообщили в региональном оперативном штабе.
"Гибель от отравления угарным газом троих подтверждаем", - сказал собеседник агентства. По данным собеседника, погибшие - пациенты 68 лет, 63 лет и 72 лет.
При пожаре в Областной клинической больнице имени Н. А. Семашко в Рязани, по данным МЧС, три человека погибли, восемь пострадали. По предварительной информации, пожар в среду ранним утром произошел в реанимационном отделении. По информации местной Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС), погибшие находились в реанимации из-за осложнений после заражения коронавирусом.
По данным властей, пожарные подразделения работали по повышенному рангу. В 04:04 пожар был локализован на площади около 15 кв. метров, а в 04:19 полностью ликвидирован. Всего в ликвидации пожара и его последствий участвовали 60 человек, 19 единиц техники, в том числе от МЧС России - 45 человек, 14 единиц техники.
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