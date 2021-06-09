0
0
85
НОВОСТИ

ГИБДД поддержала снижение скорости до 30 км/ч внутри городов

09:05 09.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госавтоинспекция России поддерживает инициативу снижения скорости на улицах городов с 60 км/ч до 30 км/ч, но делать это надо индивидуально и обоснованно для каждой улицы. Об этом ТАСС сообщил начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.

"С точки зрения общих подходов, чем ниже скорость, тем ниже смертность. Можно вообще запретить дорожное движение и погибших не будет, если этой логике следовать, но, конечно, до абсурда не надо доводить. Поэтому, если объективно обосновывать снижение скорости до 30 км/ч, то почему нет, но опять же у нас все равняется через нештрафуемый порог, говорим 30, а в голове - 50 км/ч", - сказал он.

Митрошин также отметил, что полномочия по снижению скорости находятся у органов исполнительной власти, а ГИБДД только занимается контролем. "Ограничения должны быть обоснованными и логичными, потому что если на скоростной магистрали со 130 км/ч сделать 30 км/ч, то понятно - это бред и никто это не будет исполнять. Надо индивидуально смотреть каждую ситуацию. Нужна масштабная ревизия улично-дорожных сетей, то есть не просто ввести ограничения", - заключил Митрошин.

Ранее сообщалось, что столичная ГИБДД поддержала введение ограничения скорости в 30 км/ч на некоторых улицах города. Такая инициатива озвучивалась на шестой глобальной неделе безопасности дорожного движения ООН, где обсуждалось снижение скорости до 30 км/ч на улицах городов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:32 09.06.2021
Россияне смогут получать выплаты от государства через госуслуги
0
9
09:20 09.06.2021
Россия выразила частичный протест против декларации генассамблеи ООН по борьбе с ВИЧ
0
46
09:00 09.06.2021
Отравление угарным газом привело к гибели трех человек в рязанской больнице
0
93
23:15 08.06.2021
МГУ занял 78-е место в рейтинге лучших вузов планеты
0
603
21:45 08.06.2021
Совет ЕС "учтет", что Россия возобновила Белоруссии грант в $500 млн - Боррель
0
693
21:00 08.06.2021
Зеленский назвал форму футболистов сборной Украины "умеющей шокировать"
0
648
20:44 08.06.2021
Судья в Нидерландах заявил что 8 человек заявили, что видели или слышали пуск ракеты в день крушения "Боинга" в Донбассе
0
727
19:50 08.06.2021
Россия будет одобрять запросы на изменение авиамаршрутов в облет Белоруссии - МИД РФ
0
701
19:45 08.06.2021
Грушко: Зеленский саботирует выполнение Минских соглашений всеми силами...
0
649
19:33 08.06.2021
Облет Белоруссии может нести угрозу безопасности пассажиров - Замглавы МИД РФ
0
665

Возврат к списку