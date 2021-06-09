Россия выразила частичный протест против декларации генассамблеи ООН по борьбе с ВИЧ
09:20 09.06.2021 Источник: Эхо Москвы
Россия выразила частичный протест против декларации, принятой на заседании генассамблеи ООН по борьбе с ВИЧ. В заявлении российского постпредства при ООН говорится, что Москва нацелена на борьбу с этой болезнью, но только с учетом собственных национальных подходов. Так, Россия заблокировала включение в итоговый текст декларации положений о необходимости сексуального просвещения в школах. В свою очередь, и России другие страны не дали внести пункты о том, что с ВИЧ нужно бороться пропагандой семейных ценностей. Эхо Москвы
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