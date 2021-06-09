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Россияне смогут получать выплаты от государства через госуслуги

09:32 09.06.2021 Источник: Известия

Россияне смогут автоматически получать выплаты от государства через госуслуги. На сайте появится дополнительный сервис — согласие на проактивное перечисление мер социальной поддержки, отдельных заявлений подавать не потребуется, рассказали «Известиям» в Минтруде.

Такая функция будет доступна в рамках социального казначейства, над которым сейчас работает ведомство. Для получения выплат по умолчанию граждане должны будут указать свои актуальные банковские реквизиты. Однако это касается не абсолютно всех мер господдержки, а только связанных с наступлением жизненных событий. Кредитные организации уже видят в такой функции возможности для привлечения новых клиентов, рассказали источники на финансовом рынке.

Однако не исключено, что до автоматического начисления госсредств будут допущены не все банки, а только входящие в специальный перечень.

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