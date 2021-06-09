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Дарья Навальная получила за отца «Премию мужества» Женевского форума по правам человека

10:00 09.06.2021 Источник: Эхо Москвы

Дочь Алексея Навального, Дарья, получила за отца «Премию мужества» Женевского форума по правам человека. В своем видеообращении она напомнила, что Навальный посвятил свою жизнь борьбе с коррупцией и отстаиванию прав и свобод человека.

О вручении Навальному премии мужества стало известно в начале года. Организаторы отметили, что приняли решение отметить оппозиционного политика «за вдохновение мира своей смелостью в защиту справедливости и прав человека».  Эхо Москвы

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