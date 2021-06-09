В Госдуме предложили ввести в России безусловный базовый доход
10:05 09.06.2021 Источник: Известия
По расчетам фракции «Справедливая Россия», ежегодно на это потребуется выделять до 18 трлн рублей. Их коллеги в парламенте согласны, выплаты нужны, но отмечают, что необходимо четко рассчитать план финансирования. В экспертном сообществе считают, что такие расходы пока невозможно реализовать из-за ограниченности бюджета.
Выступая на ПМЭФ глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что выплата безусловного базового дохода для каждого россиянина в перспективе станет реальностью. Известия
НОВОСТИ
- 11:05 09.06.2021
- Причиной возвращения в Россию из Индии подлодки "Чакра" стал взрыв на борту - источник
- 11:00 09.06.2021
- Пожар в больнице в Рязани предварительно произошел из-за возгорания аппарата ИВЛ - губернатор
- 10:32 09.06.2021
- По подмосковным Мытищам бродит сбежавший от хозяина бурый медведь - СМИ
- 10:20 09.06.2021
- Названо время завтрашнего солнечного затмения
- 10:00 09.06.2021
- Дарья Навальная получила за отца «Премию мужества» Женевского форума по правам человека
- 09:32 09.06.2021
- Россияне смогут получать выплаты от государства через госуслуги
- 09:20 09.06.2021
- Россия выразила частичный протест против декларации генассамблеи ООН по борьбе с ВИЧ
- 09:05 09.06.2021
- ГИБДД поддержала снижение скорости до 30 км/ч внутри городов
- 09:00 09.06.2021
- Отравление угарным газом привело к гибели трех человек в рязанской больнице
- 23:15 08.06.2021
- МГУ занял 78-е место в рейтинге лучших вузов планеты
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать