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НОВОСТИ

В Госдуме предложили ввести в России безусловный базовый доход

10:05 09.06.2021 Источник: Известия

В России предлагают ввести безусловный базовый доход в размере 10 тыс. рублей. С такой инициативой к правительству намерены обратиться депутаты Госдумы.

По расчетам фракции «Справедливая Россия», ежегодно на это потребуется выделять до 18 трлн рублей. Их коллеги в парламенте согласны, выплаты нужны, но отмечают, что необходимо четко рассчитать план финансирования. В экспертном сообществе считают, что такие расходы пока невозможно реализовать из-за ограниченности бюджета.

Выступая на ПМЭФ глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что выплата безусловного базового дохода для каждого россиянина в перспективе станет реальностью.  Известия

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