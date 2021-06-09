Названо время завтрашнего солнечного затмения

10:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Роскосмос назвал время солнечного затмения 10 июня. На территории России его будет видно с 14:22 до 14:29 по московскому времени.

В столице максимум затмения будет виден в 14:26, луна при этом закроет 16% солнца. Также кольцеобразное затмение можно будет наблюдать в Якутии и на Чукотке, уточняется в материале космической корпорации. Чем северней и восточней находится регион, тем лучше будет видно это природное явление.

По расчётам астрономов, в следующий раз кольцеобразное затмение на юге Европейской России можно будет увидеть в 2030 году, а из окрестностей Москвы оно будет различимо в 2039 и 2048 годах. Говорит Москва