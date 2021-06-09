0
0
112
НОВОСТИ

Названо время завтрашнего солнечного затмения

10:20 09.06.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Роскосмос назвал время солнечного затмения 10 июня. На территории России его будет видно с 14:22 до 14:29 по московскому времени.

В столице максимум затмения будет виден в 14:26, луна при этом закроет 16% солнца. Также кольцеобразное затмение можно будет наблюдать в Якутии и на Чукотке, уточняется в материале космической корпорации. Чем северней и восточней находится регион, тем лучше будет видно это природное явление.

По расчётам астрономов, в следующий раз кольцеобразное затмение на юге Европейской России можно будет увидеть в 2030 году, а из окрестностей Москвы оно будет различимо в 2039 и 2048 годах.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:05 09.06.2021
Причиной возвращения в Россию из Индии подлодки "Чакра" стал взрыв на борту - источник
0
17
11:00 09.06.2021
Пожар в больнице в Рязани предварительно произошел из-за возгорания аппарата ИВЛ - губернатор
0
26
10:32 09.06.2021
По подмосковным Мытищам бродит сбежавший от хозяина бурый медведь - СМИ
0
88
10:05 09.06.2021
В Госдуме предложили ввести в России безусловный базовый доход
0
147
10:00 09.06.2021
Дарья Навальная получила за отца «Премию мужества» Женевского форума по правам человека
0
125
09:32 09.06.2021
Россияне смогут получать выплаты от государства через госуслуги
0
171
09:20 09.06.2021
Россия выразила частичный протест против декларации генассамблеи ООН по борьбе с ВИЧ
0
189
09:05 09.06.2021
ГИБДД поддержала снижение скорости до 30 км/ч внутри городов
0
227
09:00 09.06.2021
Отравление угарным газом привело к гибели трех человек в рязанской больнице
0
216
23:15 08.06.2021
МГУ занял 78-е место в рейтинге лучших вузов планеты
0
690

Возврат к списку