0
0
12
НОВОСТИ

Причиной возвращения в Россию из Индии подлодки "Чакра" стал взрыв на борту - источник

11:05 09.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв баллона воздуха высокого давления на борту атомной подводной лодки (АПЛ) индийских ВМС "Чакра" (INS Chakra) проекта 971У "Щука-Б", произошедший весной 2020 года и повредивший оба корпуса субмарины, стал причиной ее досрочного возвращения Индией в Россию из аренды. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно- промышленном комплексе.

"Взрыв баллона воздуха высокого давления на подлодке "Чакра" (в составе ВМФ России носила имя "Нерпа" - прим. ТАСС) произошел весной 2020 года во время похода субмарины. Он повредил легкий и прочный корпуса АПЛ", - сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:00 09.06.2021
Пожар в больнице в Рязани предварительно произошел из-за возгорания аппарата ИВЛ - губернатор
0
26
10:32 09.06.2021
По подмосковным Мытищам бродит сбежавший от хозяина бурый медведь - СМИ
0
88
10:20 09.06.2021
Названо время завтрашнего солнечного затмения
0
115
10:05 09.06.2021
В Госдуме предложили ввести в России безусловный базовый доход
0
147
10:00 09.06.2021
Дарья Навальная получила за отца «Премию мужества» Женевского форума по правам человека
0
125
09:32 09.06.2021
Россияне смогут получать выплаты от государства через госуслуги
0
171
09:20 09.06.2021
Россия выразила частичный протест против декларации генассамблеи ООН по борьбе с ВИЧ
0
189
09:05 09.06.2021
ГИБДД поддержала снижение скорости до 30 км/ч внутри городов
0
227
09:00 09.06.2021
Отравление угарным газом привело к гибели трех человек в рязанской больнице
0
216
23:15 08.06.2021
МГУ занял 78-е место в рейтинге лучших вузов планеты
0
690

Возврат к списку