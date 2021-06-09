Причиной возвращения в Россию из Индии подлодки "Чакра" стал взрыв на борту - источник
11:05 09.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взрыв баллона воздуха высокого давления на борту атомной подводной лодки (АПЛ) индийских ВМС "Чакра" (INS Chakra) проекта 971У "Щука-Б", произошедший весной 2020 года и повредивший оба корпуса субмарины, стал причиной ее досрочного возвращения Индией в Россию из аренды. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно- промышленном комплексе.
"Взрыв баллона воздуха высокого давления на подлодке "Чакра" (в составе ВМФ России носила имя "Нерпа" - прим. ТАСС) произошел весной 2020 года во время похода субмарины. Он повредил легкий и прочный корпуса АПЛ", - сказал он.
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