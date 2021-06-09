Послы ЕС продлили без дискуссии ограничительные меры в отношении Крыма - источник

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комитет постоянных представителей ЕС (КОРЕПЕР) продлил на год без обсуждения ограничительные меры в отношении Крыма в рамках стратегии ЕС по непризнанию воссоединения Крыма с Россией, принятой в 2014 году. Об этом сообщил в среду ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

"КОРЕПЕР принял решение о продлении на 12 месяцев ограничительных мер в отношении Крыма и Севастополя", - сообщил он. На следующей неделе это решение будет формально одобрено Советом ЕС и вступит в силу.