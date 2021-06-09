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В России выявили 10 407 заразившихся коронавирусом за сутки, это максимум с 7 марта

11:32 09.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 10 470, это максимальный показатель с 7 марта. Общее количество инфицированных увеличилось до 5 156 250, сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,2%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 9 814. Всего уже выздоровели 4 761 899 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 92,4% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 399 против 379 днем ранее. Всего от инфекции умерли 124 895 пациентов. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,42%, следует из данных штаба.

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