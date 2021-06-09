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В Сочи в перестрелке убиты двое судебных приставов - источник

12:05 09.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двое судебных приставов погибли в перестрелке в Сочи, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона в среду.

"Двое [судебных] приставов убиты", - сообщили собеседник агентства, пояснив, что это произошло во время перестрелки. По его словам, некоторых участников инцидента задержали.

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