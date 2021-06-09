Причиной стрельбы в Сочи, где погибли приставы, стал конфликт при выселении из многоэтажки
13:00 09.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стрельба в Сочи, в результате которой погибли двое приставов, произошла из-за конфликта при выселении жителей из многоэтажного дома, сообщили журналистам в ГУ МВД России по Краснодарскому краю в среду.
"9 июня около 10:35 в дежурную часть отдела полиции по Адлерскому району Сочи поступило сообщение о том, что на улице Просвещения во время выселения жителей из многоквартирного дома в ходе словесного конфликта с судебными приставами местный житель открыл стрельбу. Оба пристава от полученных ранений скончались на месте", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте происшествия полицейскими был задержан 60-летний местный житель, его доставили в отдел полиции, материалы переданы в следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю.
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