Причиной стрельбы в Сочи, где погибли приставы, стал конфликт при выселении из многоэтажки

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стрельба в Сочи, в результате которой погибли двое приставов, произошла из-за конфликта при выселении жителей из многоэтажного дома, сообщили журналистам в ГУ МВД России по Краснодарскому краю в среду.

"9 июня около 10:35 в дежурную часть отдела полиции по Адлерскому району Сочи поступило сообщение о том, что на улице Просвещения во время выселения жителей из многоквартирного дома в ходе словесного конфликта с судебными приставами местный житель открыл стрельбу. Оба пристава от полученных ранений скончались на месте", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте происшествия полицейскими был задержан 60-летний местный житель, его доставили в отдел полиции, материалы переданы в следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю.