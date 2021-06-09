ВМС США проводят расследование сообщения о минировании базы Перл-Харбор - Хикэм - СМИ
13:05 09.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Служба безопасности ВМС США проводит расследование в отношении сообщения о минировании, приведшего во вторник к полному закрытию на несколько часов совместной (ВМС и ВВС) базы Перл-Харбор - Хикэм на Гайвайских островах. Об этом со ссылкой на заявление представителя базы Чака Энтони сообщила газета "Милитари таймс".
По словам Энтони, база была закрыта в 09:30 по местному времени (22:30 мск) в связи с "возможным нарушением ее безопасности". Весь персонал и посетители базы были отправлены в ближайшие убежища. Причиной тревоги, уточнил представитель базы, стала поступившая информация о минировании. Энтони не сказал, как эта информация была получена и насколько серьезно воспринята.
Согласно же источникам издания, угрозы о минировании - их было две - поступили по телефону. В них якобы сообщалось о минировании эсминца USS William P. Lawrence ("Уильям Лоуренс"), находящегося в сухом доке номер 4. Его персонал был эвакуирован, док обследован, но никаких взрывных устройств в нем обнаружено не было.
В ходе проводимого расследования, сообщил Энтони, не было произведено ни одного задержания, а база к 13:00 по местному времени (02:00 среды мск) "вернулась к обычной жизни", за исключением некой ее части, которая до сих пор оцеплена и где продолжаются следственные мероприятия.
Расположенная недалеко от Гонолулу (штат Гавайи) Перл- Харбор - Хикэм была создана в результате объединения военно- морской базы Перл-Харбор и авиабазы Хикэм в 2010 году. Она находится под управлением ВМС США.
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