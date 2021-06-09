Большинство граждан Украины считают конфликт в Донбассе войной с Россией - опрос

13:20 Источник: Интерфакс

Большинство украинцев считает, что между Украиной и Россией идет война, свидетельствуют результаты исследования социологической службы Центра Разумкова совместно с фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива 14-19 мая.

Результаты опроса были представлены в среду в Киеве.

В том, что между Украиной и РФ идет война, убеждены 71% респондентов. 53,5% участников опроса определяют конфликт в Донбассе как "российскую агрессию против Украины с использованием местных боевиков" (в ноябре 2019 года таких было 45%). 15% опрошенных расценивает события в Донбассе как внутренний украинский конфликт, где одну из сторон поддерживает РФ. 13% считают, что конфликт в Донбассе является войной России с Западом на территории Украины.

В рамках исследования были опрошены 2020 респондентов в возрасте от 18 лет, погрешность выборки не превышает 2,3%.