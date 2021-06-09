Госдума приняла закон о предоставлении льгот компаниям, использующим труд осужденных
13:32 09.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который включает осужденных в число социально уязвимых категорий граждан и, соответственно, предоставляет статус социального предпринимателя компаниям, которые используют их труд.
Документ был инициирован сенаторами РФ Андреем Кутеповым и Валерием Васильевым.
В силу необходимости обеспечения занятости осужденных в период отбывания наказания закон включает в категории социально уязвимых категории граждан, обеспечение занятости которых дает возможность стать "социальным предпринимателем", лиц, осужденных к лишению свободы и принудительным работам в период отбывания наказания, наряду с лицами, освобожденными из мест лишения свободы, говорится в пояснительной записке.
"Социальное предприятие дает возможность осужденным получить навыки работы на оборудовании, способствует освоению новых трудовых функций, повышению культуры труда и уровня ответственности, что оказывает влияние на выпуск качественной продукции и возможность трудоустройства после освобождения на данном предприятии, а следовательно - социальную адаптацию осужденных после их освобождения. Социальное предпринимательство в сфере привлечения осужденных к труду является также мерой профилактики рецидивной преступности в конкретном муниципальном образовании, субъекте Российской Федерации", - считают авторы документа.
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