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НОВОСТИ

Суд отказался рассекретить материалы иска прокуратуры к ФБК

14:00 09.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мосгорсуд в среду отказался рассекретить материалы иска столичной прокуратуры о признании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ) (признаны в РФ НКО-иноагентами), а также общественного движения "Штабы Навального" экстремистскими организациями. Об этом журналистам сообщили в правозащитной организации "Команда 29", адвокаты которой оказывают правовую помощь ФБК.

"Суд нам отказал во встречном иске о рассекречивании материалов дела ФБК", - сказал представитель организации.

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