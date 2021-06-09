В американском штате за прививку от коронавируса будут давать марихуану

14:12 Источник: Газета.Ru

Совет американского штата Вашингтон по продаже спиртных напитков и каннабиса заявил, что позволит имеющим лицензию продавцам марихуаной давать самокрутку взрослым, которые прививаются от коронавируса в специальном павильоне магазина. Об этом сообщаетиздание USA Today.

Ранее тот же совет принял решение о бесплатном предоставлении коктейлей, вина или пива людям старше 21 года, которые сделали прививку.

Сообщается, что совет уже получил несколько запросов от лицензированных торговцев каннабисом на содействие по вакцинации.

Издание отмечает, что в штате высокие показатели вакцинации, но в последнее время они начали снижаться, и инициатива «косяки за прививки» («Joints for Jabs») является «последним стимулом к ​​вакцинации». Акция продлится до 12 июля.

Ранее сообщалось, что служба доставки марихуаны из Лос-Анджелеса, штат Калифорния, нанимает оплачиваемого стажера на три месяца, чтобы он добросоветсно тестировал ее продукцию и писал отзывы. Газета.Ru