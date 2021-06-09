Дума приняла закон о запрете отождествлять роль СССР и нацистской Германии
14:32 09.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума в среду приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о запрете публично отождествлять цели и действия СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне, а также отрицать решающую роль советского народа в победе над фашизмом.
В публичном выступлении или публично демонстрирующемся произведении, а также в СМИ и интернете запрещается "отождествление целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран "оси". Одновременно запрещается "отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы".
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