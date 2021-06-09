Прокуратура считает, что ФБК пытался сменить конституционный строй в РФ - адвокат
15:00 09.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Столичная прокуратура считает, что ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом) готовил смену конституционного строя в РФ. Об этом ТАСС заявил адвокат Илья Новиков, представляющий интересы фонда в Мосгорсуде, где в среду рассматривается иск надзорного ведомства о признании в том числе ФБК экстремистской организацией.
"В законе предусмотрены формулировки, которые позволяют понять, какая деятельность признается экстремистской. Там сказано, что экстремизмом считается попытка насильственной смены конституционного строя. В материалах нашего дела нет слова "насильственный". Там сказано, что ФБК пытался сменить конституционный строй в обход установленного порядка. Это не может быть основанием для признания организации экстремистской, на мой взгляд", - сказал Новиков.
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