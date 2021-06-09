Пашинян намерен предложить Баку обменять своего сына на армянских военнопленных
15:12 09.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян дал указание соответствующим государственным структурам предложить Азербайджану обменять его сына Ашота на армянских военнопленных, удерживаемых Баку в результате военных действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Об этом он заявил в среду в ходе встречи со своими сторонниками в общине Метс Манташ в Ширакской области страны
"Я дал указание нашим соответствующим структурам официально предложить азербайджанской стороне, что мой сын готов как заложник отправится в Баку вместо наших пленных", - сказал он.
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