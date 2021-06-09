На Украине националисты помешали российским дипломатам возложить цветы к памятнику Пушкину
16:00 09.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представители националистической организации в Львовской области Украины помешали сотрудникам российского консульства и общественникам возложить цветы к памятнику поэту Александру Пушкину по случаю 222-й годовщины со дня его рождения. Посольство России подало ноту протеста в МИД Украины.
"В понедельник, 7 июня, трое дипломатов, включая исполняющего обязанности генерального консула России в Львове и члены местной общественной организации "Русский дом" собирались возложить цветы к памятнику Пушкина в селе Заболотовцы Львовской области по случаю 222-й годовщины со дня рождения поэта. По прибытии туда их заблокировала группа лиц в одежде с символикой местной националистической организации, оттеснила их к автомобилю, сломала букет цветов, который был в руках у нашей коллеги, вынудила вернуться к автомобилям и уехать оттуда", - сообщили корр. ТАСС в среду в посольстве России в Киеве.
Российская сторона в связи с инцидентом направила ноту протеста в МИД Украины.
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