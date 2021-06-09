ФСИН признала осужденного за шпионаж американца Уилана склонным к побегу - адвокат
16:00 09.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Осужденный в РФ за шпионаж гражданин США Пол Уилан признан ФСИН склонным к побегу из мест заключения. Об этом ТАСС рассказала его адвокат Ольга Карлова, посетившая его в мордовской колонии.
"У Уилана на личной карточке специальная красная полоса, которая означает, что он признан склонным к побегу. Также администрация колонии на него наложила пять взысканий за различные нарушения", - сказала защитник.
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