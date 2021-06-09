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Теннисистка Сизикова подаст жалобу в прокуратуру Франции на клеветнические обвинения

16:32 09.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская теннисистка Яна Сизикова, которая была задержана в Париже 3 июня на 24 часа в связи с подозрениями в спортивной коррупции, подаст в ближайшие дни жалобу в прокуратуру Нантера (пригород французской столицы) в связи с распространением клеветнических обвинений в ее адрес. Об этом корр. ТАСС сообщил в среду адвокат россиянки Фредерик Бело.

"Яна приняла решение подать в ближайшие дни жалобу в прокурору Нантера на распространение порочащих сведений и клеветнических обвинений", - сказал Бело. Он отметил, что пока теннисистка "обдумывает, оставаться ли ей во Франции до окончания турнира "Ролан Гаррос" или же вернуться в Россию".

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