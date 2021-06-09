Дума приняла закон о бесплатной вакцинации в частных медучреждениях
17:00 09.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, позволяющий частным медицинским организациям проводить бесплатную вакцинацию граждан.
Инициативу внесла в нижнюю палату парламента группа депутатов и сенаторов в ноябре 2019 года. Документ разрешает медицинским учреждениям, которые участвуют в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования (ОМС), бесплатно проводить профилактические прививки, включенные в национальный календарь профилактических прививок и календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Ко второму чтению профильный комитет Госдумы по охране здоровья уточнил, что речь идет о всех медорганизациях (вне зависимости от их организационно-правовой формы).
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