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Дума приняла закон о бесплатной вакцинации в частных медучреждениях

17:00 09.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, позволяющий частным медицинским организациям проводить бесплатную вакцинацию граждан.

Инициативу внесла в нижнюю палату парламента группа депутатов и сенаторов в ноябре 2019 года. Документ разрешает медицинским учреждениям, которые участвуют в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования (ОМС), бесплатно проводить профилактические прививки, включенные в национальный календарь профилактических прививок и календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Ко второму чтению профильный комитет Госдумы по охране здоровья уточнил, что речь идет о всех медорганизациях (вне зависимости от их организационно-правовой формы).

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