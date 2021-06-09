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Билл Клинтон считает, что в соавторстве с Путиным он написал бы интересный роман

17:40 09.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-президент США Билл Клинтон считает президента России Владимира Путина "удивительно искренним человеком" и уверен, что мог бы написать в соавторстве с ним очень интересный приключенческий роман. Такую уверенность Клинтон, возглавлявший американскую администрацию в 1993-2001 годах, выразил в подкасте мировой службы британской вещательной корпорации Би-би-си.

Интервью с новыми фрагментами высказываний Клинтона было опубликовано в среду. Оно было посвящено началу продаж его книги "Дочь президента", написанной в соавторстве с известным американским писателем Джеймсом Паттерсоном.

"Путин мог бы написать очень интересный приключенческий роман. Если бы мы могли уговорить его сделать это", - сказал 42-й президент США, отвечая на вопрос Би-би-си, с кем из мировых лидеров он мог бы посотрудничать на ниве литературы. "Путин кажется удивительно искренним", - добавил он. "Жизнь Путина похожа на приключенческий роман", - добавил в свою очередь Паттерсон, а Клинтон согласился с ним.

"Мне также нравятся тайны Второй мировой войны, я думаю, что [бывший премьер-министр Великобритании Уинстон] Черчилль (1874-1965) был тоже отличным человеком, с котором мы могли бы вместе написать приключенческий роман. Мы получили бы много удовольствия", - добавил Клинтон.

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