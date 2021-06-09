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Санкции ЕС против белорусских властей поддержит Чехия - Глава МИД

18:20 09.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Чехия поддержит готовящиеся санкции Евросоюза против властей Белоруссии. Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел республики Якуб Кулганек после состоявшейся здесь в среду встречи с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.

"Белорусы имею право на свободные выборы! Белорусская оппозиция опирается на нашу постоянную поддержку. Светлане Тихановской я сказал, что Чехия однозначно осуждает методы режима [президента страны Александра] Лукашенко. Этот режим не соответствует Европе ХХI века. Поэтому мы поддержим санкции Евросоюза против режима Лукашенко", - отметил Кулганек.



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