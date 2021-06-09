Санкции ЕС против белорусских властей поддержит Чехия - Глава МИД
18:20 09.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Белорусы имею право на свободные выборы! Белорусская оппозиция опирается на нашу постоянную поддержку. Светлане Тихановской я сказал, что Чехия однозначно осуждает методы режима [президента страны Александра] Лукашенко. Этот режим не соответствует Европе ХХI века. Поэтому мы поддержим санкции Евросоюза против режима Лукашенко", - отметил Кулганек.
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