Работу в Контактной группе откровенно блокирует и саботирует украинская делегация - Грызлов

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поведение украинской делегации не позволяет участникам Контактной группы по урегулированию в Донбассе выполнять стоящие перед ними задачи. Об этом по итогам ее очередного заседания в режиме видеоконференции заявил журналистам полпред РФ Борис Грызлов.



"Украинская сторона продолжает откровенно блокировать и саботировать работу в Контактной группе. Киев стремится навязать обсуждение надуманных организационных и технических вопросов с целью не допустить принятия решений по существу, не допустить урегулирования конфликта в Донбассе", - пояснил он.



Кроме того, отметил Грызлов, "Киев упорно держит в секрете от Донбасса свое видение будущих условий мирного политического урегулирования и не начинает диалог о будущем режиме сосуществования Донецка, Луганска и Украины".



"При этом все слышат публичные высказывания представителей Украины о том, что Минские соглашения - это "удавка на шее Украины", что Донбасс - это "раковая опухоль", - продолжил российский полпред. - Тем не менее в рамках переговоров в Контактной группе в закрытом формате украинские представители заявляют о приверженности Минским соглашениям. Таким образом, позиция Киева всегда имеет двойное дно: кулуарно подтверждается приверженность Минским соглашениям, публично высказывается прямо противоположная позиция, а практические действия соответствуют публичным заявлениям".



