У Украины нет желания исполнять Минские соглашения - Путин
21:10 09.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Говоря о взаимоотношениях Киева и Донбасса, президент России указал: "Это не наша, не моя прихоть, чтобы киевские власти разговаривали с людьми Донбасса. Так прописано в Минских соглашениях, и под ними стоят подписи непризнанных республик - ЛНР и ДНР. Более того, тогдашний президент Украины Петр Порошенко настаивал, чтобы были поставлены подписи руководителей этих двух непризнанных республик".
"А теперь киевские власти не хотят с ними разговаривать, - добавил он. - Желания исполнять Минские соглашения у сегодняшних киевских властей просто нет".
Путин отметил, что руководители ЛНР и ДНР не хотели ставить свои подписи под упомянутыми договоренностями. "Нам пришлось провести с ними достаточно большую работу, и мы убедили их в том, что это целесообразно, это нужно сделать", - добавил он.
Глава государства напомнил, что впоследствии главу ДНР Александра Захарченко убили. "Убили человека, руководителя одной из республик. И тишина! Тут же об этом никто не вспоминает", - посетовал он.
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